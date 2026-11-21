Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что Альянс готов защищать каждый сантиметр территории Польши. Его заявление прозвучало после того, как польская сторона накануне сообщила об очередном нарушении воздушного пространства страны.

По словам Рютте, командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич сделает все необходимое, чтобы выявить любые угрозы оборонным возможностям Альянса и его сдерживанию. При необходимости он будет вносить соответствующие коррективы.

«Я могу гарантировать, что НАТО будет защищать каждый сантиметр польской территории», — заявил генсек Альянса.

Об этом Рютте заявил в Варшаве 21 ноября, сообщает Reuters.

Напомним, что НАТО планирует представить в Польше оборонную стратегию против России — Interia.

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