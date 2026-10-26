Маск объяснил ограничения Starlink для ВСУ риском ответных ударов

Американский миллиардер Илон Маск объяснил свою позицию относительно использования Starlink для военных операций. По его словам, система должна оставаться гражданской, поскольку применение спутниковой связи для наступательных ударов может сделать спутники законными целями для ответных атак. Их уничтожение, как утверждает Маск, будет создавать угрозу безопасности всего космического пространства.

«Это действительно одна из главных причин, по которой Starlink должна оставаться гражданской системой», — отметил он.

Маск пояснил, что Starlink можно использовать для обеспечения инфраструктуры, имеющей военное назначение. В то же время, по его мнению, спутниковая связь не должна применяться для явно наступательных ударов, которые могут сделать спутники законной целью для ответного удара противника.

«Противник, который взорвет спутники Starlink, вызовет цепную реакцию разрушений, что создаст огромное поле обломков и сделает космос непригодным для использования», — предупредил Маск.

Ранее Зеленский рассказал, как удалось разблокировать Starlink.

Между тем Минобороны Украины зафиксировало возобновление работы Starlink на скорости более 400 км/ч.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink для украинских военных.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ситуация со Starlink во время войны в Украине усилила обеспокоенность Оттавы зависимостью от иностранных технологий. Он подчеркнул необходимость диверсификации поставщиков, чтобы защитить суверенитет страны.

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