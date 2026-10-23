Маск обвинил украинскую элиту в обогащении за счет западной помощи

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал мобилизацию в Украине и заявил, что между украинской элитой и рядовыми гражданами якобы существует огромный разрыв. Он утверждает, что представители элиты обогатились на сотнях миллиардов долларов западной помощи, в то время как обычные украинцы вынуждены идти на фронт. Также Маск обвинил украинские власти в отмывании американских средств и использовании части денег для финансирования политических кампаний в США.

Американский миллиардер Илон Маск выступил с критикой мобилизации в Украине и заявил о якобы обогащении украинской элиты за счет западной помощи. По словам Маска, в Украине существует «колоссальный разрыв» между теми, кто обладает властью и деньгами, и обычными гражданами. Он утверждает, что первые получают финансовую выгоду от помощи, которую западные партнеры оказывают Украине, в то время как другие рискуют жизнью на фронте. «Первые сказочно обогатились на сотнях миллиардов, поступающих в Украину, в то время как детей вторых призывают в армию — гибнуть в окопах», — написал Маск.

В то же время в своём посте миллиардер не привёл доказательств в подтверждение утверждения об обогащении украинской элиты за счёт западной помощи. Его заявления об использовании этих средств также требуют отдельного подтверждения.

Маск обвинил украинские власти в отмывании помощи США

Отдельно Маск заявил, что часть американской помощи Украине якобы возвращается в США через схемы отмывания денег. По его версии, эти средства могут использоваться для финансирования политических кампаний американских политиков. «Часть этих денег американских налогоплательщиков возвращается обратно — пройдя через многочисленные «механизмы отмывания» — на финансирование политических кампаний в Америке; именно поэтому некоторые [американские] политики заботятся об Украине больше, чем об Америке!» — написал он.

Однако Маск не привёл конкретных примеров таких схем или доказательств того, что американскую помощь Украине направляли на финансирование политических кампаний в США. Поэтому его обвинения следует рассматривать именно как заявления миллиардера, а не как установленные факты.

Что известно о позиции Маска в отношении Украины

Илон Маск и ранее делал заявления о войне России против Украины, военной помощи и решениях украинского руководства. В частности, издание The Wall Street Journal, на которое ссылалось УНИАН, сообщало, что Маск лично распорядился ограничить скорость работы военной версии Starlink для Украины. По данным издания, это повлияло на работу части украинских боевых беспилотников и вызвало беспокойство в Киеве.

По информации The Wall Street Journal, перед введением ограничений Маск обсуждал этот вопрос с представителями администрации США, в частности с Дональдом Трампом. В то же время, как отмечало издание, некоторые американские чиновники считали, что решение было личной инициативой предпринимателя. Маск также поддерживал Трампа после его заявлений о необходимости смены президента Украины для проведения переговоров. Комментируя позицию Зеленского относительно дальних ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, миллиардер заявил, что украинский президент, по его мнению, «зашел слишком далеко».

Новые заявления Маска продолжают его публичную критику украинских властей и подходов к ведению войны. В то же время его утверждения об обогащении украинской элиты и использовании американской помощи для политических кампаний в США не подкреплены приведенными в посте доказательствами. Свою позицию он опубликовал в соцсети X.

В США президент Дональд Трамп попросил основателя и генерального директора SpaceX Илона Маска ослабить ограничения на работу военной версии спутниковой системы Starlink — Starshield — в Украине. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает CNBC, которая передает материал The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink — для украинских военных.

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