В период с 12 по 17 ноября 2026 года США столкнулись с серией масштабных технологических сбоев, затронувших банки, авиакомпании, государственные учреждения и цифровые сервисы. Сначала проблемы возникли в Microsoft, затем американские власти временно приостановили вылеты самолетов по всей стране. Впоследствии клиенты JPMorgan Chase и других банков начали жаловаться на задержки платежей, а 17 ноября сбои зафиксировали в Apple и внутренней сети Агентства национальной безопасности США.

Почти одновременно в социальных сетях распространялись предупреждения о якобы запланированной на 17 ноября глобальной кибератаке. Авторы сообщений утверждали, что хакеры обнулят банковские счета, уничтожат финансовые данные и оставят мир без интернета на три месяца. Когда крупные американские компании действительно начали сообщать о технических проблемах, пользователи стали связывать эти события между собой.

UA.News рассказывает, какие системы выходили из строя в течение шести дней, что известно о причинах сбоев, откуда появилась теория о «киберапокалипсисе» и существует ли риск глобального отключения интернета.

12 ноября: глобальный сбой Microsoft оставил пользователей без почты и рабочих сервисов

12 ноября пользователи Microsoft 365 в разных странах начали жаловаться на недоступность корпоративной почты и других онлайн-сервисов. Проблемы затронули Outlook, Exchange Online, Microsoft Teams, Copilot и инструменты администрирования корпоративных систем.

По данным BleepingComputer, сбой длился почти сутки. Часть пользователей не могла отправлять и получать электронные письма, другие лишились доступа к рабочим чатам или столкнулись с задержками сообщений.

Последствия вышли за пределы корпоративных программ. Microsoft 365 используют банки, государственные учреждения, больницы и транспортные компании. В частности, британское правительство подтвердило, что инцидент отразился на работе государственного сектора и бизнеса. В то же время критически важные службы продолжали работать.

16 ноября Microsoft представила более подробное объяснение аварии. Компания установила, что сбой возник из-за сочетания трёх технических факторов. Первым стала программная ошибка, которая появилась еще в июле 2026 года. Она касалась серверов сетевого шлюза Microsoft 365 — системы, через которую проходят запросы к корпоративным сервисам.

Вторым фактором стало увеличение нагрузки после перенаправления части трафика Microsoft Teams. Третьим — временное сокращение доступных серверных мощностей. Сочетание этих проблем привело к перегрузке серверов, которые постепенно перестали отвечать на запросы. По сообщению компании, в определенный момент стали недоступны более 80% серверов соответствующего сетевого шлюза.

Microsoft заявила, что не обнаружила признаков кибератаки или вмешательства искусственного интеллекта. Компания также опровергла связь своего инцидента с последующими проблемами американской авиационной системы.

13 ноября: почему США временно приостановили все вылеты самолетов

13 ноября в системе управления воздушным движением США произошла масштабная техническая авария. Федеральное авиационное управление FAA ввело общенациональный запрет на вылеты самолетов после обнаружения проблем со связью между диспетчерскими центрами.

По официальной информации FAA, проблемы начались примерно в 15:30 по восточному времени США. Воздушное движение начали восстанавливать в 20:15. В момент введения ограничений в воздухе находились около 3500 самолетов. Все они благополучно приземлились. Часть радиочастот и радарных каналов оставалась доступной, поэтому полного обрыва связи между самолетами и диспетчерами не произошло.

По данным FAA, в течение 13 ноября авиаперевозчики отменили примерно 12,5 тысячи рейсов. Регулятор уточнил, что не все отмены были непосредственно вызваны общенациональной остановкой вылетов. Масштаб аварии вызвал предположения о возможной кибератаке. Однако расследование указало на сетевое оборудование и устаревшую телекоммуникационную инфраструктуру.

Министр транспорта США Шон Даффи пояснил, что подрядчик L3Harris проводил плановые работы по замене старых медных линий связи на оптоволоконные. В ходе этих работ возникли проблемы с маршрутизаторами — устройствами, передающими данные между различными частями сети.

Система начала получать более тысячи попыток соединения каждые четыре-пять секунд. Это создало чрезмерную нагрузку на оборудование и привело к нестабильности каналов связи и радиолокационных данных. Проблемы затронули 17 из 22 региональных центров управления воздушным движением США.

Специалисты изолировали проблемные сетевые узлы, после чего работа системы стабилизировалась. Однако окончательную техническую причину по состоянию на 17 ноября еще устанавливали. Проверяли, заключалась ли проблема в маршрутизаторе, его установке или взаимодействии с устаревшей сетью.

Министерство транспорта сообщило, что признаков внешнего вмешательства не выявлено. К технической проверке присоединились представители ФБР.

Проблемы Национальной метеослужбы США: ещё один сбой или часть общей аварии

Почти одновременно с авиационным кризисом поступили сообщения о технических проблемах от Национальной метеорологической службы США — National Weather Service. 13 ноября служба сообщила о трудностях с интернет-соединением и внутренними коммуникациями. Появление этой информации в день приостановки авиарейсов привлекло внимание пользователей социальных сетей.

FAA отвечает за безопасность полётов, а NWS обеспечивает метеорологическими данными авиацию, государственные службы и население. Поэтому одновременные проблемы двух учреждений начали рассматривать как возможный признак более масштабной аварии.

Однако дальнейшие уточнения показали, что проблемы метеослужбы не означали полного прекращения её работы. Метеорологические радары продолжали функционировать, а сообщения об общенациональном коллапсе не подтвердились.

17 ноября Национальная метеослужба также сообщала о технических трудностях, связанных с плановым обслуживанием сети. Как отмечала NBC, этот эпизод длился примерно 40 минут.

Публичных подтверждений того, что проблемы метеослужбы и авиационного регулятора имели общую причину, не было.

16 ноября: почему возникли проблемы в JPMorgan Chase и других американских банках

16 ноября волна технических проблем затронула финансовую систему США. Клиенты нескольких крупных банков начали сообщать о трудностях с доступом к онлайн-банкингу, задержках платежей и проблемах с переводами.

Среди учреждений, на которые поступали жалобы пользователей, были JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One и Truist.

По информации Reuters, центральным элементом инцидента стала техническая проблема в JPMorgan Chase — одном из крупнейших банков США. Представители Chase подтвердили, что программная ошибка в оборудовании замедлила обработку части транзакций. Из-за этого клиенты столкнулись с задержками платежей, хотя сами средства оставались доступными.

Проблемы также повлияли на платежи через Zelle — американский сервис быстрых переводов между банковскими счетами. Особенность Zelle заключается в том, что он объединяет клиентов различных финансовых учреждений. Поэтому сбой в одном крупном банке может сказаться на операциях пользователей других банков, даже если их собственные системы работают нормально.

Из-за одновременных жалоб создавалось впечатление общего сбоя американской финансовой системы. Однако не все финансовые учреждения подтвердили собственные внутренние сбои. В пиковый момент сервис Downdetector зафиксировал примерно 4810 жалоб на Chase, более 2000 — на Bank of America и более тысячи — на Wells Fargo. Эти показатели отражают количество сообщений пользователей, а не точное количество пострадавших клиентов.

Chase заявил, что причиной задержек стала программная ошибка, а не кибератака. Подтверждений уничтожения банковских записей или массового обнуления счетов не было.

United Airlines: почему авиакомпания снова задерживала рейсы 16 ноября

В тот же день о масштабном техническом сбое сообщила авиакомпания United Airlines. Проблема затронула систему оформления вылетов, из-за чего часть самолетов временно не могла вылететь по расписанию. По сообщению Associated Press, авиакомпания подтвердила техническую неисправность в своих системах. Впоследствии United Airlines заявила о возобновлении работы.

Этот случай быстро начали сравнивать с общенациональной остановкой авиарейсов 13 ноября. Однако между этими инцидентами существовало существенное различие. 13 ноября проблема возникла в инфраструктуре FAA, которая координирует воздушное движение по всей стране. А 16 ноября сбой касался внутренних технологических систем конкретной авиакомпании.

Поэтому даже схожие последствия для пассажиров — задержки рейсов и ожидание в аэропортах — не означали общей технической причины.

17 ноября: сбой в секретной сети Агентства национальной безопасности США

17 ноября появилась информация об инциденте в Агентстве национальной безопасности США (NSA). Проблемы возникли во внутренней сети NSANet, которую сотрудники ведомства используют для обмена засекреченной информацией.

По сообщению Associated Press, внутренняя сеть временно стала недоступной. Агентство подтвердило сбой в работе части систем, но объяснило его проведением планового технического обслуживания.

NSA подчеркнуло, что критически важные функции агентства остались работоспособными. В ведомстве также отметили, что его инфраструктура располагает резервными механизмами для поддержания работы во время сбоев.

Однако подробных объяснений, почему именно плановое обслуживание вызвало перебои, агентство не предоставило. Инцидент привлек особое внимание из-за специфики деятельности NSA. Агентство занимается радиоэлектронной разведкой, кибербезопасностью и защитой правительственных коммуникаций.

Сбои Apple и Cloudflare 17 ноября: какие сервисы перестали работать

17 ноября пользователи Apple начали сообщать о проблемах с доступом к части сервисов компании. Сбои затронули App Store, Apple Music, AppleCare и отдельные функции iCloud.

Причиной стало внутреннее изменение в системах Apple, после которого часть услуг временно стала недоступной. Для пользователей это означало трудности с загрузкой приложений, доступом к музыке и отдельными облачными функциями. Однако сообщений о глобальной потере данных или взломе учетных записей не поступало.

Также 17 ноября отдельные проблемы были зафиксированы в инфраструктуре Cloudflare — компании, которая обеспечивает защиту сайтов, работу сетевых сервисов и ускорение передачи данных.

В частности, сообщалось о сбоях в работе механизма проверки пользователей Turnstile и сетевых проблемах в отдельных дата-центрах. Часть пользователей могла сталкиваться с ошибками подключения или задержками при открытии сайтов.

Однако эти инциденты не означали полного отключения Cloudflare или глобального коллапса интернета. Проблемы касались отдельных компонентов и регионов сети.

Откуда появилась теория о глобальной кибератаке 17 ноября

Слухи о «киберапокалипсисе» начали распространяться ещё до масштабных сбоев в США. В социальных сетях появлялись сообщения, авторы которых утверждали, что 17 ноября 2026 года произойдёт крупнейшая кибератака в истории.

По одному из сценариев, хакеры должны были одновременно атаковать крупнейшие банки мира, уничтожить информацию о счетах и обнулить балансы клиентов. После этого глобальная сеть якобы должна была прекратить работу на три месяца.

В некоторых сообщениях содержалось ещё одно утверждение: во время отключения интернета специальная система искусственного интеллекта должна была выявлять и устранять уязвимости цифровой инфраструктуры. Этот сценарий получил название «COVID 2.0», поскольку его авторы сравнивали возможные последствия с пандемией и глобальными ограничениями.

Слухи распространялись через TikTok, Facebook, X, Instagram и Telegram. По результатам проверки PopFake, информация циркулировала в нескольких языковых сегментах социальных сетей. Отдельные видео с предупреждениями о якобы грядущем коллапсе набирали миллионы просмотров.

Некоторые публикации ссылались на анонимных информаторов из даркнета. В то же время они не содержали технических доказательств, названий хакерских группировок или конкретного описания способа проведения атаки.

Еще одним аргументом сторонников теории стало якобы предсказание мультсериала «Симпсоны». В социальных сетях распространяли смонтированный видеоролик, который представляли как доказательство того, что авторы сериала ранее предсказали глобальное отключение интернета.

Однако проверка показала, что ролик был смонтирован из фрагментов разных эпизодов, а конкретная дата 17 ноября в них не упоминалась.

После масштабного сбоя Microsoft 12 ноября теория получила новый импульс. Пользователи начали сопоставлять сообщения о проблемах корпоративных сервисов, авиадиспетчеров и метеорологической службы.

Когда 16 ноября возникли проблемы с банковскими переводами, сторонники теории восприняли их как дополнительное подтверждение своих прогнозов. Однако слухи о 17 ноября появились раньше, а новые технические инциденты впоследствии стали использовать для их обоснования.

Возможно ли оставить весь мир без интернета на три месяца

Одна из самых громких частей теории о «киберапокалипсисе» касалась возможности полностью отключить глобальный интернет на три месяца. Технически Интернет не является единой централизованной системой, которую можно отключить одним решением или атакой на отдельный сервер.

Он состоит из большого количества независимых сетей, дата-центров, телекоммуникационных операторов, подводных кабелей, спутниковых каналов и систем маршрутизации.

Различные компании и государства контролируют отдельные части этой инфраструктуры. Поэтому даже масштабная авария одного крупного поставщика облачных услуг не означает автоматического прекращения работы всей глобальной сети.

В то же время отдельные страны или регионы могут оставаться без доступа к интернету из-за повреждения кабелей, аварий в электросетях, государственных ограничений или кибератак. Однако полное отключение интернета во всём мире на три месяца потребовало бы сбоя в работе огромного количества независимых систем.

Не менее сомнительным является утверждение о возможности одновременного обнуления всех банковских счетов. Финансовые учреждения используют различные системы учета, резервное копирование, журналы транзакций и механизмы восстановления информации. Данные о средствах клиентов не хранятся в одном глобальном реестре, который можно уничтожить одной атакой.

Отдельные банки могут пострадать от киберпреступников. Злоумышленники способны похищать деньги, блокировать системы или повреждать информацию. Но это не означает, что хакеры могут одновременно стереть все финансовые записи в мире.

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