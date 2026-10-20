В Австралии мать заявителя A дала показания на судебном процессе по делу радиоведущего Алана Джонса. Она сказала, что доверяла ему как наставнику своего сына, однако заметила изменение его настроения после двухдневного пребывания 17-летнего юноши на ферме Джонса в Фицрой-Фоллс. Об этом сообщает ABC News.

По утверждению заявителя A, во время пребывания на частной ферме в районе Саутерн-Хайлендс Джонс поцеловал его, просунул язык ему в рот и касался его ягодиц. Джонс не признал вину по 21 пункту обвинения в непристойных нападениях и сексуальных прикосновениях в отношении пяти мужчин. Обвинения касаются предполагаемых эпизодов в период с 2003 по 2020 год.

Письмо после поездки

Мать рассказала суду, что после возвращения сын почти не спал и не ложился по ночам. Через 10 дней он написал ей письмо, в котором сообщил, что в Фицрой-Фоллс произошло нечто неподобающее, но не привел подробных описаний.

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По словам женщины, она спросила сына, хочет ли он обратиться в полицию. Он ответил, что не подвергался изнасилованию, а также сказал, что это может быть его слово против слова влиятельного Джонса.

Финансовая помощь семье

Суд также услышал, что мать юноши находилась в тяжелом финансовом положении: у нее была ипотека на 1,3 млн долларов, а строитель оставил дом незавершенным. Ее сын впервые написал Джонсу в 13 лет, попросив помочь матери.

Из электронных писем, оглашенных в суде, следует, что Джонс поддерживал связь с юношей в течение нескольких лет, помог сократить ипотечный долг его матери на 600 тыс. долларов и предоставил 100 тыс. долларов на завершение дома. Он также организовал ее разговор с тогдашним руководителем Commonwealth Bank. Женщина сказала, что после письма сына попросила его прекратить общение с Джонсом, но сама продолжала переписку, поскольку опасалась, что договоренности с банком могут быть отменены.

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