Маврикий продлил ночной комендантский час на вторую ночь подряд из-за беспорядков в отдельных районах страны. Ограничения будут действовать с 20:30 до 05:00. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Школы закрыли до конца недели

Представитель офиса премьер-министра Навина Рамгулама заявил, что все школы на Маврикии не будут работать до конца недели. Исключение сделали для учебных заведений, где учащиеся сдают международные экзамены.

Первый ночной комендантский час ввели во вторник, а утром в среду его отменили. Полиция заявила, что ситуацию удалось взять под контроль, а также сообщила о нескольких задержаниях.

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Причины протестов

Беспорядки начались на прошлой неделе на фоне нехватки воды и роста стоимости жизни. Напряженность усилилась после того, как полиция ранила женщину выстрелом. В телевизионном обращении, объявляя первый комендантский час, премьер-министр назвал беспорядки неприемлемыми.

После объявления о продлении ограничений туроператоры призвали клиентов оставаться в местах проживания и избегать необязательных поездок в часы действия комендантского часа.

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