Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал вторым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим 75 голов до достижения 28-летнего возраста.

Килиан Мбаппе во вторник, 24 ноября, оформил дубль в матче 5-го тура группового этапа турнира против ПСВ (5:1). Всего на счету 27-летнего Мбаппе 76 голов в Лиге чемпионов. До него отметку в 75 забитых мячей до 28 лет достигал только Лионель Месси, который забил к этому возрасту 77 голов.

По общему количеству голов в истории турнира Мбаппе занимает пятое место, уступая Криштиану Роналду (140), Лионелю Месси (129), Роберту Левандовскому (109) и Кариму Бензема (90).

Источник: Squawka.

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