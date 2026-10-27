Американские СМИ сообщили, что ФБР провело обыск в доме в Калифорнии, связанном с бывшим членом Палаты представителей США, демократом Эриком Сволвеллом. По данным BBC News, которое ссылается на американские СМИ, обыск связан с расследованием обвинений в ненадлежащем сексуальном поведении.

Предыдущие действия ФБР

В августе ФБР остановило 45-летнего Сволвелла в аэропорту, изъяло его электронные устройства и провело обыск в его доме в Вашингтоне. По сообщению BBC, эти действия также были связаны с расследованием обвинений против бывшего законодателя.

Ранее в этом году Сволвелл вышел из гонки за пост губернатора Калифорнии и отказался от мандата в Палате представителей после появления обвинений в ненадлежащем сексуальном поведении во время работы в Конгрессе.

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Позиция Сволвелла

Несколько женщин выдвинули против Сволвелла обвинения. Среди них — утверждения, что он изнасиловал женщину, которая была слишком пьяна, чтобы реагировать, а также отправлял женщинам нежелательные обнаженные фотографии.

Сволвелл ранее отрицал какие-либо нарушения. Его адвокат Сара Азари назвала обвинения ложными, сфабрикованными и политической атакой. BBC обратилось за комментарием к адвокату Сволвелла и Министерству юстиции США.

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