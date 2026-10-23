Медиаконсорциум сообщил, что Европейская прокуратура расследует возможное ненадлежащее использование средств Европейской народной партией (ЕНП) в контрактах с двумя греческими консультантами. По данным Politico, расследование касается более 500 тысяч евро, выделенных консультантам накануне выборов в Европарламент 2024 года.

Контракты на коммуникационные услуги

Консультантов наняли для работы над коммуникациями ЕНП перед избирательной кампанией. Бывшие сотрудники партии рассказали журналистам немецкого издания Süddeutsche Zeitung, нидерландского расследовательского медиа Follow the Money и греческого Inside Story, что гонорары консультантов были несоразмерны выполненной работе.

Сами консультанты не согласились с такой оценкой. Они также заявили, что впоследствии вернули часть полученных средств.

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Решение Европарламента

Европейский парламент, который финансирует европейские политические партии, отказался полностью компенсировать расходы по этим контрактам, признав их чрезмерными. Он покрыл только первоначальные выплаты на сумму 110 тысяч евро, поэтому ЕНП, по данным медиаконсорциума, должна была самостоятельно заплатить примерно 350 тысяч евро.

Европейская прокуратура не подтвердила и не опровергла информацию о расследовании. В ведомстве отметили, что не могут комментировать такие данные, если это может навредить текущим производствам или их результату. Представитель ЕНП заявил, что партию официально не уведомляли об этом деле, и заверил в готовности обеспечить прозрачность и сотрудничать с компетентными органами по их запросу.

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