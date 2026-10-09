Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев косвенно прокомментировал задержание в Черногории основателя Z-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. По словам Медведева, россияне якобы могут стать мишенями для преследования за рубежом.

«Теперь, вполне вероятно, придется пополнять обменный фонд европейскими и американскими дебилами, чтобы вытаскивать своих. Иначе никак: с волками жить — по-волчьи выть…», — написал Медведев.

Он также заявил, что россиянам не стоит ездить в европейские страны, даже если у них «благие намерения и важные цели». По его мнению, задержать могут кого угодно, особенно тех, кто говорит правду о западных странах, ЕС и «бандеровском неонацистском режиме».

В то же время сам Звинчук снимал в Черногории видео о проблемах страны, связанных с евроинтеграцией. А черногорских пограничников он оскорбительно обозвал за то, что те не проверили его по базам данных при пересечении границы.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В Черногории задержали руководителя российского провоенного канала «Рыбарь».

Ранее сотрудники Государственного бюро расследований завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего креативного продюсера телеканала «112 Украина», который после оккупации части Запорожской области, по данным следствия, пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

Кроме того, в Украине будут заочно судить министра спорта России и президента Олимпийского комитета РФ Михаила Дегтярева. По данным Службы безопасности Украины, российский чиновник может быть причастен к финансированию российских воинских подразделений и поддержке оккупации украинских территорий.

Ранее правоохранители идентифицировали командира батальона армии России, который, по данным следствия, отдал приказ использовать украинских военнопленных и гражданских женщин для прикрытия отступления российской военной колонны. Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры мужчине заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.