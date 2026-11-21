Министра без портфеля во временном правительстве Сербии и председателя Сербской народной партии Ненада Поповича назначили координатором по борьбе с «иностранным вмешательством в выборы» в рамках международного движения «За свободу наций!». Его основала российская партия «Единая Россия», находящаяся у власти в РФ.

Попович, который находится под санкциями США из-за связей с Россией, получил соответствующее поручение от председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Назначение состоялось 16 ноября во время заседания движения «За свободу наций!» в Москве. Это произошло после выборов в Сербии, на которых победу одержал оппозиционный «Студенческий список».

В ходе заседания Медведев заявил, что «многие западные страны нагло вмешиваются в избирательные процессы».

«Опыт наших коллег, которые также сталкивались с подобными явлениями, пригодится здесь», — сказал он.

Еще в октябре Медведев прямо обвинил Запад в попытках «вмешаться в избирательные процессы в Сербии во время досрочных парламентских выборов и дестабилизировать ситуацию».

На момент публикации «Радио Свобода» не получило ответа ни от Ненада Поповича, ни от представителей движения «За свободу наций!» относительно дальнейших шагов в рамках заявленной «борьбы против иностранного вмешательства в выборы».

Движение было основано правящей российской партией «Единая Россия» в феврале 2024 года. Его полное название — «Форум сторонников борьбы против современных проявлений неоколониализма — За свободу наций!».

Об этом сообщает сербская служба «Радио Свобода».

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни заявил в Монреале, что на следующей неделе встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Среди тем переговоров он назвал глобальную безопасность и экономическое партнерство. Также Карни планирует поднять вопрос о важности невмешательства Китая и других государств во внутренние дела Канады.

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