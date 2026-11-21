Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что Украина и Россия смогут договориться о новом прекращении огня к Рождеству.

Отвечая на вопрос о своем рождественском желании, Мелания Трамп подчеркнула, что прежде всего хотела бы мира во всем мире. Отдельно она упомянула о российской войне против Украины и выразила надежду на новое прекращение боевых действий.

«Конечно, это мир во всем мире. Но прежде всего я очень хотела бы, чтобы было больше перемирий. Мы могли бы это сделать очень быстро, если бы Украина и Россия были к этому готовы. Переговоры уже идут, так что, возможно, к Рождеству у нас будет ещё одно прекращение огня», — отметила первая леди США.

Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.

Украина разрабатывает новые гуманитарные миссии для спасения людей, оставшихся на временно оккупированных территориях. К этой работе планируется привлечь американских партнеров, в частности команду первой леди США Мелании Трамп, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне поднял вопрос о возвращении депортированных украинских детей, освобождении военнопленных и поиске пропавших без вести.

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