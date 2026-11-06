Мельник призвал ООН отреагировать на отказ России выполнять решение Международного суда

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник обратился к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее с призывом отреагировать на невыполнение Россией ряда решений Международного Суда ООН, принятых в связи с её агрессией против Украины.

Об этом Мельник заявил, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи во время рассмотрения доклада Международного суда ООН.

Дипломат напомнил, что в январе 2024 года Суд признал нарушение Россией обязательств по двум международным конвенциям: о борьбе с финансированием терроризма и об ликвидации всех форм расовой дискриминации. Речь шла об отказе Москвы расследовать сообщения о финансировании терроризма, а также о дискриминации украинцев в оккупированном Крыму.

Мельник также упомянул иск Украины в связи с обвинениями в якобы «геноциде» на Донбассе, которыми РФ оправдывала вторжение. В феврале 2024 года Суд отклонил большинство предварительных возражений России и подтвердил свою юрисдикцию в отношении части требований Украины.

В то же время Москва не выполнила два важных решения Международного суда ООН: постановление 2017 года об отмене запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму и постановление от марта 2022 года о прекращении военных действий против Украины.

«Россия продолжает плевать в лицо Суду, открыто и нагло не выполняя это постановление. А международное сообщество молчит. Сотни ракет и беспилотников — это единственный ответ, который мы слышим каждый день», — отметил Мельник.

Он напомнил, что решения Международного Суда ООН являются обязательными к исполнению, и призвал Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН рассмотреть вопрос о неисполнении Россией судебного приказа.

Во время заседания Мельник также вступил в перепалку с представительницей России, которая обвинила Украину в нарушении международного права и заявила, что украинская сторона и её дипломаты должны отвечать за якобы преследование «русскоязычного населения» и «геноцид» на Донбассе.

В ответ Мельник назвал РФ «чемпионом по лжи» и заявил, что угрозы российской представительницы в адрес украинского дипломата неприемлемы, передает собственный корреспондент «Укринформа» в Нью-Йорке.

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