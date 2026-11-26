Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предостерегла от распространения российско-украинской войны на Средиземное море после атаки украинских морских дронов на российский корабль в Бенгази, сообщила она журналистам.

По словам Мелони, Италия должна делать все возможное для поддержки обороны Украины, одновременно защищая безопасность своих границ и граждан, поэтому война не должна и не может перекинуться на Средиземноморье.

В то же время глава итальянского правительства подчеркнула, что подобные инциденты не должны ставить под угрозу финансовую поддержку Киева со стороны Европы.

Источник: Politico.

Напомним, 22 ноября российский корвет «Меркурий» затонул после поражения дронами в ливийском порту Бенгази.

Также в Ливии 22 ноября морскими дронами было поражено подпадающее под санкции грузовое судно снабжения ASCALON, которое следовало из Калининграда в порт Бенгази, вероятно, с военным оборудованием и техникой для «Африканского корпуса» РФ.

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