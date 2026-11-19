Канцлер Германии Фридрих Мерц обозначил европейские подходы к предстоящим мирным переговорам по поводу войны РФ против Украины. План предусматривает участие Украины, России, США и Европы, сохранение суверенитета Украины, гарантии безопасности и возможную постепенную отмену санкций против РФ при определенных условиях.

Об этом он заявил в четверг, 19 ноября 2026 года, во время пресс-конференции в Берлине по итогам встречи «Коалиции желающих».

По словам канцлера, на встрече в Дублине европейские государства согласовали совместное представительство в переговорном процессе: интересы Европы будут представлять Германия, Франция, Великобритания, Польша и Италия в координации с институтами ЕС. Мерц подчеркнул, что успешными могут быть только переговоры с участием Украины и Европы, добавив, что отправной точкой территориальных договоренностей должна быть линия соприкосновения, а после прекращения огня Киев должен получить надежные гарантии безопасности.

Глава немецкого правительства также подчеркнул, что Украина должна сохранять возможность двигаться по пути европейской интеграции и получать помощь в восстановлении. В то же время он отметил, что Европа допускает постепенное снятие ограничений с России только при выполнении определенных условий и при условии отдельного согласования европейских стран.

Источник: Главком.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что европейские партнеры рассматривают Объединенные Арабские Эмираты как одну из возможных площадок для будущих переговоров в формате Украина — Россия — Европа — США, однако окончательного решения относительно места проведения пока нет.

В Берлине стартовал саммит «Коалиции желающих» с участием Зеленского. Во встрече 19 ноября примут участие представители почти 40 стран, которые обсудят условия достижения прочного мира в Украине, дальнейшую помощь Киеву и гарантии безопасности на случай прекращения огня.

Ранее Кушнер и Виткофф отправились в Берлин на переговоры с Зеленским и лидерами Европы.

Европейские страны готовят план размещения многонациональных сил на территории Украины. Военных могут направить после прекращения боевых действий, чтобы помочь обеспечить безопасность страны и сдержать новое нападение России.

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