25 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что амбиции России не ограничиваются Украиной. По его словам, Москва усиливает напряженность в Балтийском регионе, Польше, Черном море и даже в космосе. Мерц призвал Европу четко определить границы, которые Россия не должна переступать.

Об этом немецкий канцлер заявил во время выступления в Бундестаге, посвященного федеральному бюджету. Мерц подчеркнул, что у России есть более широкие цели, чем захват украинских территорий. По его мнению, те, кто этого не понимает, либо не осознают реальную ситуацию в мире, либо преследуют собственные цели, противоречащие демократическим ценностям Германии.

«Россия четко знает, чего хочет, и хочет большего, чем просто Украина. Тот, кто не осознает этого, либо не понимает мир таким, каков он есть, либо преследует совершенно иную цель — такую, которая противоречит свободе, открытости и либеральным ценностям нашей страны», — заявил канцлер.

Мерц назвал регионы, где Россия усиливает напряженность

Отдельно Мерц упомянул действия России в разных частях Европы и за ее пределами. По его словам, Москва усиливает напряженность в Балтийском регионе, Польше и Черном море. Кроме того, российская активность, по оценке канцлера, распространяется даже на космическое пространство.

Он также предупредил, что Россия использует различные методы давления, в том числе и внутри других государств. По словам Мерца, такие действия могут приводить даже к человеческим жертвам. «Она эскалирует в огромных масштабах — в том числе здесь, в пределах наших собственных границ, даже ценой человеческих жизней. Вот такая ситуация, дамы и господа. И именно поэтому мы, как европейцы, должны — и будем — установить четкие границы для России», — подчеркнул немецкий канцлер.

Германия должна усилить собственную безопасность

Во время выступления Мерц также признал, что Германия слишком долго не уделяла достаточного внимания проблемам, влияющим на её безопасность и развитие. Среди них он назвал слабые места в обороне, состояние инфраструктуры, демографические изменения и экономические трудности. Канцлер подчеркнул, что эти вопросы нужно решать без промедления.

Таким образом, Мерц связал угрозу со стороны России не только с войной против Украины, но и с необходимостью укрепить устойчивость самой Германии и Европы. Он призвал европейские страны действовать сообща и не позволять Москве расширять своё влияние. О его выступлении сообщает The Guardian.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время дебатов в Бундестаге в Берлине заявил, что европейцы покажут России — государству-агрессору — её границы. Он выступил в защиту существенного увеличения оборонных расходов Германии.

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