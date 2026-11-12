Мерц предположил, что Европу на переговорах с Россией будут представлять пять стран

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что интересы Европы на возможных мирных переговорах по Украине могут представлять пять государств — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

«У нас уже есть проверенный формат E3. Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран — Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и в дальнейшем», — отметил глава немецкого правительства в кулуарах встречи Европейского политического сообщества в Дублине.

В то же время Мерц подчеркнул, что окончательного решения относительно формата европейской делегации пока нет и этот вопрос будет обсуждаться за закрытыми дверями, хотя он и отметил позитивные сигналы со стороны РФ о готовности признать необходимость участия Европы в диалоге.

Источник: Радио Свобода.

Страны Европы согласны с тем, что должны быть представлены за столом переговоров о прекращении войны, однако до сих пор не пришли к согласию, кто именно будет представлять их интересы. Вопрос обсуждался 12 ноября в Дублине во время встречи Европейского политического сообщества, на которую прибыли более 50 лидеров.

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что европейским странам следует выбрать одного человека, который будет представлять их позицию во время переговоров о мире в Украине.

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