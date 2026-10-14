Microsoft планирует ограничить создание генеративным ИИ нереалистичных изображений кандидатов перед всеобщими выборами в Нигерии в 2027 году. Об этом на форуме AI and Democracy Forum в Абудже заявил старший директор Microsoft по глобальным выборам Дейв Лихтман, сообщает Premium Times Nigeria.

Список кандидатов для систем Microsoft

По словам Лихтмана, Microsoft планирует загрузить в свои системы окончательный список кандидатов Независимой национальной избирательной комиссии Нигерии (INEC). Это должно исключить использование генеративного ИИ для создания нереалистичных изображений этих кандидатов.

Представитель компании назвал этот шаг частью обязательств технологических платформ по предотвращению несанкционированного использования внешности кандидатов. Он также заявил, что Microsoft и другие технологические компании, разрабатывающие ИИ, обязались удалять неавторизованные синтетические материалы с изображением кандидатов или должностных лиц избирательных органов.

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Обязательства технологических компаний

Лихтман связал эти шаги с соглашением Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in Elections, которое технологические компании подписали в 2024 году. По его словам, соглашение предусматривает удаление с платформ материалов, в которых внешность кандидата или должностного лица избирательного органа использовали без разрешения.

Он признал обеспокоенность по поводу дипфейков, однако отметил, что их влияние на выборы может быть не таким масштабным, как опасаются. Лихтман сослался на исследования в США, согласно которым избиратели могут меньше доверять кандидатам, если знают, что те распространяли синтетические материалы, созданные ИИ.

Председатель INEC Джоаш Амупитан сообщил на форуме, что комиссия создала подразделение ИИ для укрепления цифровой инфраструктуры, в частности систем управления результатами выборов. По его словам, системы кибербезопасности на базе ИИ могут выявлять DDoS-атаки, атаки перебором паролей и другие угрозы избирательной инфраструктуре.

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