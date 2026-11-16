Николай Сторонский раскрыл принципы работы одного из крупнейших необанков мира

Соучредитель и генеральный директор финтех-компании Revolut, а также основатель венчурного фонда QuantumLight Николай Сторонский рассказал, как компании удается привлекать по 100 тысяч новых клиентов ежедневно. Соучредитель и генеральный директор Revolut раскрыл некоторые принципы работы одного из крупнейших необанков мира.

Сторонский отметил, что первые семь лет Revolut рос преимущественно органически. Серьезные маркетинговые бюджеты появились только в 2022 году. В 2022 году компания начала строить модели окупаемости, рассчитывать пожизненную ценность клиента (LTV), а также развивать реферальный маркетинг.

В первую очередь была запущена мультивалютная карта с нулевой комиссией за обмен валют.

«Если посмотреть на банки, то большинство их продуктов, на мой взгляд, довольно плохие. Причем это касается не только мультивалютных переводов, но и кредитования, обслуживания бизнеса, эквайринга. Думаю, дело было не в мультивалютных переводах или картах как таковых. Мы просто взяли определенный продукт и сделали его намного лучше», — рассказал бизнесмен.

В большинстве европейских стран, где представлен Revolut, более 50% людей в возрасте до 35 лет, по оценке Сторонского, уже имеют счет в необанке. Также необанк намерен ограничить долю кредитов на собственном балансе уровнем менее 10%, считая подписную бизнес-модель более привлекательной.

«Моя позиция заключается в том, что мы хотим минимизировать риски. Даже если мы будем заниматься кредитованием, оно не должно занимать значительной доли нашего баланса. На данный момент наш целевой показатель — менее 10%. Остальные кредиты мы намерены секьюритизировать», — считает Сторонский.

Revolut намерена конкурировать с American Express и Chase, развивать собственный стейблкоин, привязанный к евро, и выйти на IPO в 2028 году при благоприятных рыночных условиях.

Об этом сообщается на сайте fintech-retail.com.

Напомним, что британский финтех Revolut, базирующийся в Лондоне, оценили в $115 млрд по итогам вторичной продажи акций. Это на 53% выше оценки компании во время предыдущей такой продажи годом ранее.

Центральный банк Новой Зеландии зарегистрировал Revolut Bank New Zealand, что позволяет компании предоставлять банковские услуги в стране. После регистрации банк стал 27-м зарегистрированным банком Новой Зеландии.

В октябре на Кипре пользователи Revolut во вторник утром сообщили о проблемах с доступом к своим счетам из-за сбоя в банковском приложении. Сбой затронул несколько функций сервиса.



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