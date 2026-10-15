Президент Аргентины Хавьер Милей в Вашингтоне призвал президента США Дональда Трампа укрепить свои позиции по итогам промежуточных выборов в США, запланированных на ноябрь. Аргентинский лидер назвал это голосование важным для всего Запада, сообщает Al Jazeera.

Выступление в Вашингтоне

Милей сделал заявление в среду на гала-вечере Hispanic Heritage в столице США, где одна из ассоциаций вручила ему награду. По данным AFP, аргентинский президент также заявил, что консерваторы не могут уступать в борьбе за влияние в Западном полушарии.

Президент Аргентины прибыл в Вашингтон для встреч с инвесторами и участия в гала-вечере. В четверг он должен был выступить в Торговой палате США.

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Поддержка Милея со стороны США

Год назад Трамп активно поддерживал Милея перед важными законодательными выборами в Аргентине и называл его своим любимым президентом. Аналитики считали, что эта поддержка вместе с соглашением о валютном свопе между Министерством финансов США и Центральным банком Аргентины помогла Милею добиться успеха на тех выборах.

Центральной частью пакета стал своп на 20 млрд долларов, в рамках которого США обменяли доллары на аргентинские песо. Министр финансов США Скотт Бессент объявил о пакете, а сам своп состоялся вскоре после поражения партии Милея на важных провинциальных выборах. Трамп тогда заявлял, что поддержка США будет зависеть от победы Милея. Его комментарии привели к падению основного аргентинского фондового индекса примерно на 2%, сообщало Associated Press. Демократы в США критиковали пакет, заявляя, что Трамп отдал приоритет помощи другому государству во время приостановки работы американского правительства.

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