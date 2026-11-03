Миллиардер из окружения Трампа планирует приобрести международные активы «Лукойла» — Reuters

Консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли готовит сделку по приобретению зарубежных активов российской компании «Лукойл», находящейся под санкциями. Механизм предусматривает безналичный расчет путем обмена замороженных ценных бумаг «Лукойла», находящихся в собственности западных инвесторов, на ее международные активы.

По данным осведомлённых источников, привлечённый консорциумом банк уже выкупил замороженные акции и депозитарные расписки российского концерна примерно у десяти инвестиционных фондов США и Великобритании по цене 30 центов за доллар от номинала. Изначально международный портфель «Лукойла», включающий месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и АЗС в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, оценивался в 22 млрд долларов США.

Процесс продажи зарубежной инфраструктуры российского гиганта продолжается с октября 2025 года. Продвижение предложения Боэли стало возможным благодаря решению разместить выкупленные ценные бумаги на специальном эскроу-счете, чтобы предотвратить получение сверхприбыли непосредственно российской компанией.

Источник: Reuters.

Россия пытается заинтересовать окружение Трампа выгодными энергетическими сделками, чтобы добиться уступок от Вашингтона в войне против Украины. В частности, The New York Times писала о возможной многомиллиардной сделке с нефтяными активами российского «Лукойла», которые за бесценок может получить зять Трампа Джаред Кушнер с партнерами, среди которых есть и Тодд Боэли.

США продлили до 21 ноября срок проведения переговоров с российской нефтяной компанией «Лукойл» о приобретении её зарубежных активов. Таким образом, потенциальные покупатели получили ещё месяц для обсуждения условий сделок.

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