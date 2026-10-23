Министерство финансов США предложило новые правила для ограничения американских инвестиций в высокотехнологичные отрасли Китая, Российской Федерации — государства-агрессора, Северной Кореи и других стран, вызывающих обеспокоенность. Инициатива охватывает, в частности, искусственный интеллект, сообщает The Hill.

Какие технологии охватывают правила

Предложение расширяет ограничения в рамках Программы безопасности внешних инвестиций, или OISP. Они будут касаться гиперзвуковых систем, квантовых информационных технологий, высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютеров, а также ИИ. Министр финансов США Скотт Бессент добавил в перечень биотехнологии.

По данным издания, предлагаемые требования будут применяться к инвестициям на сумму более 50 тысяч долларов. В то же время они не будут распространяться на финансовые вложения, в том числе покупку акций. В Минфине заявили, что правила должны реализовать положения принятого Конгрессом в 2025 году Закона о всеобъемлющей национальной безопасности внешних инвестиций.

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Общественное обсуждение перед окончательным решением

Бессент заявил, что предлагаемое регулирование должно усилить действующую программу, чтобы не допустить использования американских инвестиций для развития критических технологий, которые могут угрожать национальной безопасности США. Он также отметил, что инициатива должна обеспечить большую определенность американским и иностранным инвесторам.

Администрация Джо Байдена начала программу ограничения внешних инвестиций в 2023 году исполнительным указом, который касался вложений в китайские секторы, связанные с полупроводниками и квантовыми вычислениями. До принятия окончательного правила можно будет подать публичные комментарии к предложению.

На фоне технологического соперничества с Пекином Министерство внутренней безопасности США также распорядилось удалить продукты китайского стартапа DeepSeek из ИТ-систем федеральных агентств, сославшись на несколько векторов потенциальных угроз. МИД Китая заявил, что Пекин выступает против чрезмерного расширения понятия национальной безопасности и политизации технологических и торговых вопросов.

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