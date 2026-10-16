Министр финансов Японии Сацуки Катаяма в Бангкоке призвала политиков стран G20 внимательно и безотлагательно следить за финансовыми рынками на фоне давления на иену и глобальной распродажи облигаций. Об этом сообщает The Japan Times.

Иена и возможная интервенция

После встреч в Бангкоке с министрами финансов и руководителями центральных банков развитых и развивающихся стран Катаяма заявила, что на встречах G20 и в других форматах были подтверждены действующие обязательства в отношении валютных курсов. Она подчеркнула необходимость следить за финансовыми рынками «с высоким чувством срочности».

Ранее в тот же день японский министр предупредила валютных спекулянтов, что Токио готов при необходимости вновь прибегнуть к действиям на валютном рынке. Заявление прозвучало после того, как иена ослабла до самого низкого уровня по отношению к доллару в этом месяце на фоне данных по инфляции в США, оказавшихся выше ожиданий.

После публикации данных об ускорении американской инфляции до самых быстрых за пять месяцев темпов курс японской валюты кратковременно достиг 158,95 иены за доллар. Позднее иена частично отыграла потери благодаря снижению доходности государственных облигаций США, а в четверг укрепилась.

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Облигации, ИИ и новая должность

Катаяма также сообщила, что руководители финансовых ведомств G7 и G20 обсуждали в Бангкоке вызовы для мировой экономики. Страны G7 договорились провести штабные учения для подготовки к инцидентам, связанным с передовыми системами искусственного интеллекта.

По ее словам, некоторые участники встреч связывали рост мировой доходности облигаций с масштабными частными инвестициями в ИИ и центры обработки данных. Катаяма заявила, что правительствам следует определять убедительные цели фискальной устойчивости и создавать бюджетное пространство для инвестиций, способствующих экономическому росту.

Она также подтвердила свое официальное назначение председателем Комитета по развитию — совместного министерского форума Всемирного банка и Международного валютного фонда. Катаяма будет занимать должность два года и, как ожидается, возглавит первое заседание комитета во время весенних встреч этих учреждений в Вашингтоне в апреле следующего года.

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