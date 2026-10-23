Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз заявила, что администрация президента Дональда Трампа намерена продолжать масштабную реорганизацию Лесной службы США, несмотря на юридические препятствия. Как сообщает The Hill, во время разговора со СМИ Роллинз сказала, что администрация продвигается вперед с реорганизацией и стремится приблизить Министерство сельского хозяйства к сельским общинам и регионам Запада США.

Что предусматривает план

Предлагаемые изменения включают перенос штаб-квартиры Лесной службы из Вашингтона в Солт-Лейк-Сити, закрытие 23 исследовательских станций и замену региональных офисов офисами, организованными на уровне штатов.

Губернатор Юты Спенсер Кокс, республиканец, после объявления плана в конце марта назвал перенос штаб-квартиры большим достижением для Юты и западных штатов. По его словам, изменение региональной модели на подход, ориентированный на штаты, должно укрепить федерализм и сделать работу службы более эффективной.

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Трамп также продвигает передачу функций Лесной службы по борьбе с природными пожарами Службе борьбы с природными пожарами. Конгресс в настоящее время заблокировал это изменение.

Судебное решение

13 октября судья федерального окружного суда в Калифорнии Винс Чхабрия приостановил реорганизацию на время рассмотрения иска, поданного профсоюзами федеральных работников, экологическими организациями и местными чиновниками. Истцы утверждают, что план является частью более широких усилий администрации Трампа по сокращению численности федеральных работников, поскольку сотрудникам Лесной службы придется либо переехать, либо уйти с работы.

В решении судья отметил, что запланированные расходы на реорганизацию почти наверняка нарушали установленные Конгрессом ограничения на использование средств ведомства. Национальная федерация федеральных служащих, которая входит в число истцов, назвала это решение желанной передышкой.

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