Министерство информации Йемена заявило, что хуситы 16 октября атаковали район вблизи международного аэропорта Адена на юге страны. Как сообщает Anadolu Agency, ведомство написало в X, что атака произошла возле лагеря Бадр.

Сообщения о взрывах

Йеменский сайт Al-Masdar Online со ссылкой на местных жителей сообщил, что в Адене были слышны два взрыва. Представители хуситов сразу не прокомментировали заявление Министерства информации Йемена.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Атака на дворец накануне

Накануне, 15 октября, президентский дворец Маашик в Адене был атакован баллистическими ракетами. По словам министра здравоохранения Йемена Касима Бухаибеха, тогда погибли пять человек, еще 16 получили ранения.

Ранее в этом месяце правительственные силы Йемена начали операцию «Рассвет Йемена», чтобы вернуть территории, находящиеся под контролем хуситов, в частности столицу Сану. Конфликт в стране продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили Сану и несколько провинций. В следующем году в поддержку международно признанного правительства вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией. По данным Anadolu Agency, последний этап боевых действий начался в июле, а перемирие 2022 года впоследствии перестало действовать.

Читай нас в