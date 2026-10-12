В Великобритании министр по делам Северной Ирландии Крис Брайант отверг обвинения юнионистов в том, что он пошел на уступки ирландским республиканцам, запретив протестантский марш Ордена оранжистов в Портадауне. Он заявил в Палате общин, что решение было принято прежде всего для предотвращения насилия, сообщает Politico.

Независимая Комиссия по маршам в прошлом месяце разрешила проведение существенно ограниченного марша с участием 35 членов Ордена оранжистов. Однако в пятницу Брайант запретил шествие. Тысячи людей под руководством Sinn Féin почти две недели блокировали запланированный маршрут по Гарваги-роуд в главном католическом районе Портадауна. Полиция не допускала столкновений между сторонами.

Позиция министра и юнионистов

Брайант подчеркнул, что право на марш не означает его проведения при любых обстоятельствах. По его словам, соблюдение закона также предполагает взвешенное предотвращение серьезных беспорядков. Министр заявил, что категорически отвергает обвинения в уступках «правлению толпы» и считает, что ситуация прошла на удивление мирно.

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Лидер Демократической юнионистской партии Гэвин Робинсон обвинил Брайанта в том, что правительство уступило угрозам насилия со стороны боевиков Ирландской республиканской армии. Это позиция Робинсона. Заместительница первого министра Северной Ирландии Эмма Литтл-Пенгелли также заявила, что первый министр Мишель О'Нилл нарушила закон, возглавив протест, в котором, по ее утверждению, присутствовали представители нескольких группировок ИРА.

Суды и голосование в Ассамблее

Апелляционный суд Северной Ирландии отклонил иск протестующих с Гарваги-роуд, которые оспаривали первоначальное решение Комиссии по маршам. Отдельно Высокий суд в Белфасте разрешил ложе Ордена оранжистов в Портадауне оспорить действия Брайанта и главного констебля полиции Северной Ирландии Джона Баучера. Рассмотрение этого дела должно начаться в следующий понедельник.

В тот же день депутаты-юнионисты Ассамблеи Северной Ирландии единогласно поддержали отстранение четырех министров Sinn Féin, в том числе первого министра Мишель О'Нилл. Они обвинили министров в нарушении присяги из-за участия в протестах и их поддержки. Однако все четыре вотума недоверия провалились из-за правил разделения власти в Стормонте: за отстранение каждого министра проголосовали 33–34 юниониста, тогда как 35 депутатов от Sinn Féin и СДЛП выступили против.

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