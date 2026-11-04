В Испании министр экономики и первый вице-премьер Карлос Куэрпо временно возглавил Министерство транспорта после отставки Оскара Пуэнте. Премьер-министр Педро Санчес сообщил, что Куэрпо будет руководить ведомством до выборов, запланированных на 29 ноября.

Временное назначение

Как сообщает Politico Europe, Санчес отметил управленческие способности Куэрпо, продемонстрированные им во время нынешнего срока работы правительства. Ранее Куэрпо был генеральным секретарем казначейства, когда Надя Кальвиньо занимала пост министра экономики. После того как Кальвиньо избрали главой Европейского инвестиционного банка, Куэрпо перенял ее портфель. Позднее Санчес назначил его первым вице-премьером.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отставка после аварии

Оскар Пуэнте подал в отставку 3 ноября из-за железнодорожной аварии, произошедшей 28 октября в провинции Толедо и унесшей жизни 69 человек. По данным издания, он назвал это решение вопросом политического достоинства.

Это была вторая смертельная железнодорожная катастрофа в Испании в этом году. В январе в результате аварии в Адамусе погибли 46 человек. Санчес заявил, что отставка Пуэнте должна способствовать восстановлению доверия как к железнодорожной системе страны, так и к политическому достоинству.

Читай нас в