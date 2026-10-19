Министр энергетики США назвал поставки российского дизельного топлива стимулом для завершения войны — CNN

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что соглашение о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки не является экономической поддержкой Москвы. По его словам, это «пряник» для России, призванный побудить её прекратить войну.

По словам Райта, в настоящее время Россия экспортирует нефть в условиях очень жестких американских санкций, однако вообще не экспортирует дизельное топливо, которого не хватает в мире. Решение американского президента заключается в том, что РФ получит разрешение поставлять дизельное топливо на мировые рынки только в случае снижения интенсивности конфликта с Украиной, согласия на энергетическое перемирие или уменьшения масштабов боевых действий.

В США подчеркивают, что Москва извлечет выгоду из этого решения только в том случае, если начнет экспорт. Для этого ей придётся либо сократить внутреннее потребление и уменьшить военные усилия, либо получить возможность отремонтировать свои НПЗ, что станет возможным лишь благодаря мирному соглашению с Украиной, энергетическому перемирию или шагу к миру.

Источник: CNN

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