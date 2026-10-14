В Великобритании министр финансов Джон Хили, как ожидается, объявит, что онлайн-маркетплейсы будут отвечать за сбор налогов, которые должны платить продавцы на их платформах. Речь, в частности, идет об Amazon, eBay и Temu.

Сбор налогов через платформы

Об ожидаемой инициативе Channel NewsAsia сообщило со ссылкой на газету The Times. По данным издания, платформы будут собирать налоги, которые должны платить розничные продавцы, реализующие товары через эти площадки.

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Ожидаемые поступления

The Times сообщила об этом во вторник. По ее оценке, инициатива может принести британскому казначейству до 1 миллиарда фунтов стерлингов, или около 1,33 миллиарда долларов США.

Казначейство отказалось комментировать сообщение. В ведомстве отметили, что Хили должен представить решение по налогообложению в ходе фискальных мер. Amazon, eBay и Temu не ответили на запросы о комментарии сразу.

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