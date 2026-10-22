Министр финансов Латвии Марис Кучинскис заявил, что в 2027 году правительство не планирует повышать налоги или увеличивать бюджетные расходы. По его словам, работа над бюджетом следующего года еще продолжается, однако необходимости в повышении налога на добавленную стоимость и подоходного налога с физических лиц он не видит.

Об этом Кучинскис сказал в интервью Латвийскому радио 22 октября, сообщает LSM English. Министр назвал будущий бюджет бюджетом экономии и контроля. По его оценке, дополнительные средства могут появиться только благодаря оптимизации расходов.

Пересмотр работы учреждений

Кучинскис также заявил о необходимости пересмотреть функции отдельных государственных учреждений и объединить структуры с дублирующимися полномочиями. Он пообещал не сокращать финансирование здравоохранения и образования, одновременно отметив, что необходимо искать возможности для экономии в других направлениях.

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По словам министра, реформы в следующем году должны дать результат в течение последующих трех лет. Он объяснил это значительными фискальными разрывами и нехваткой средств в дальнейшей перспективе. Ранее Кучинскис уже предупреждал, что без реформ в следующие годы может возникнуть большой дефицит бюджета.

Зарплаты и минимальная оплата

Министр считает возможным заморозить фонд оплаты труда в государственном управлении, но подчеркнул, что делать это следует взвешенно, чтобы работники не переходили в частный сектор. В то же время минимальную зарплату планируют повысить по ранее утвержденному графику — с 780 евро в этом году до 820 евро в следующем году. Профсоюзы призвали ускорить это повышение.

Кучинскис также заявил, что принятие бюджета на 2027 год не стоит форсировать: по его мнению, документ целесообразнее утвердить в конце января.

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