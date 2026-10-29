В Эстонии министр финансов Юрген Лиги заявил, что ожидает возможного повышения ставки акциза на топливо следующей весной. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Правительство обсуждает государственный бюджет на 2027 год, а прогноз повышения ставки уже учтен в бюджете, сообщает ERR News.

Дефицит бюджета

Лиги, представляющий Партию реформ, отметил, что бюджет Эстонии является дефицитным. По его словам, перед выборами все обещают отменить или снизить налоги. Министр также поднял вопрос о том, стоит ли оставлять следующему правительству больший дефицит, подчеркнув, что это не является хорошим вариантом.

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Сбор на резерв топлива

В то же время цены на топливо в Эстонии в следующем году могут несколько снизиться из-за планов министра экономики Эркки Келдо сократить примерно на 10% сбор на содержание государственного резерва топлива. По оценке, снижение этого сбора может уменьшить розничные цены на автозаправочных станциях примерно на 0,25%.

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