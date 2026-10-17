Министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб 17 октября в Бангкоке заявил, что дальнейшие атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и других стран Персидского залива могут ухудшить долгосрочные экономические перспективы его страны. Об этом он сказал в интервью AFP на полях ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка, сообщает The Hindu.

Запасов хватит до ноября

По словам Аурангзеба, Пакистан пока выдержал первоначальное воздействие резкого роста цен на энергоносители, вызванного войной против Ирана. Страна закупила энергоресурсы, которых должно хватить до конца ноября 2026 года, и уже готовится к зимнему периоду, когда спрос домохозяйств обычно возрастает.

Министр заявил, что в Пакистане не было дефицита топлива, очередей на автозаправках или проблем с общественным порядком. Он также сообщил, что правительство не планирует покупать на спотовом рынке партии сжиженного природного газа без критической необходимости, поскольку такие поставки значительно дороже законтрактованных ранее.

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Опасения из-за ударов по инфраструктуре

Аурангзеб назвал удары по энергетическим объектам тревожными. По его мнению, если инфраструктура и дальше будет подвергаться атакам, возвращение к нормальному экономическому состоянию потребует больше времени даже в случае ослабления напряженности.

В материале отмечается, что после начала войны, которую США и их союзник Израиль начали против Ирана в феврале 2026 года, мировые цены на энергоносители резко выросли. Тегеран в ответ атаковал союзников Вашингтона в Персидском заливе и ограничил поставки нефти и газа. На фоне нового обострения гражданской войны в Йемене хуситы в последние дни также атаковали саудовскую инфраструктуру, в частности энергетические объекты и аэропорты.

Пакистан сейчас реализует трехлетнюю программу МВФ объемом около $7 млрд. Фонд в этом месяце одобрил выделение очередного транша на $1,2 млрд. Аурангзеб заявил, что правительство продолжает фискальную консолидацию, наращивает налоговые поступления и противодействует неуплате собранного с покупателей налога с продаж.

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