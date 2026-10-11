Министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб заявил, что программа целевых скидок на топливо продолжит действовать для уязвимых слоев населения. Во время International Poultry Expo 2026 он также сказал, что не был проинформирован о возражениях Международного валютного фонда против этой схемы, сообщает The Express Tribune.

Позиция МВФ

МВФ в пресс-релизе от 7 октября, посвященном договоренности на уровне персонала по четвертому пересмотру программы Extended Fund Facility и третьему пересмотру Resilience and Sustainability Facility для Пакистана, призвал оперативно свернуть программу топливной поддержки. Фонд объяснил это ее высокой стоимостью и слишком широким охватом.

МВФ отметил, что в случае неожиданного роста стоимости нефти будущая поддержка должна быть ограниченной, временной и адресной. Ее следует предоставлять через существующие программы социальной помощи и предусматривать в рамках бюджета на 2026–2027 финансовый год.

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Кого охватывает программа

Аурангзеб назвал целевые субсидии успешными и заявил, что ими воспользовались около 10,2 миллиона человек. По его словам, среди получателей поддержки есть пользователи рикш Qingqi, других трехколесных транспортных средств, мотоциклов и автомобилей с двигателями объемом до 800 кубических сантиметров.

Министр предположил, что при среднем размере домохозяйства в пять человек программа может охватывать примерно 50 миллионов людей. Он также сказал, что адресные скидки устранили необходимость введения «умных локдаунов», которые ранее применялись для сохранения запасов топлива и сдерживания расходов на его импорт.

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