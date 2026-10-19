В Токио министр земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тацунори Ибаяси посетил связанный с войной храм Ясукуни во время осеннего фестиваля. Он стал вторым министром, побывавшим в храме в рамках фестиваля этого года: в субботу его посетил министр стратегии роста Минору Киути.

Визит в составе межпартийной группы

Ибаяси прибыл в храм как участник межпартийной группы, которую возглавляет депутат правящей Либерально-демократической партии Итиро Айдзава, сообщает The Japan Times.

Отдельно Ясукуни посетили председатель Генерального совета Либерально-демократической партии Хироси Кадзияма, председатель комитета избирательной стратегии партии Ясутоси Нисимура и председатель бюджетного комитета Палаты советников Харуко Аримура.

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Пожертвование от имени премьер-министра

Кадзияма сделал ритуальное денежное пожертвование от имени премьер-министра Санаэ Такаити, которая также возглавляет Либерально-демократическую партию. Он заявил журналистам, что был уполномочен сделать этот взнос, а пожертвование было сделано из личных средств Такаити.

В межпартийную группу, посетившую храм, вошли около 70 законодателей, в том числе представители Либерально-демократической партии, ее союзницы Японской инновационной партии, Демократической партии для народа и партии Сансэйто. На пресс-конференции Айдзава заявил, что законодатели должны вновь осознать свою миссию — передать будущим поколениям понимание ужасов войны и ценности мира.

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