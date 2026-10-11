В Исламабаде министр планирования Пакистана Ахсан Икбал в меморандуме премьер-министру Шехбазу Шарифу раскритиковал нынешнюю модель экономической стабилизации. По его мнению, она все больше опирается на сокращение расходов на развитие и заимствования, а не на расширение налоговой базы и наращивание экспорта. Об этом сообщает The Express Tribune.

Икбал охарактеризовал такой подход как «заторможенную и построенную на займах стабилизацию». По его словам, он может улучшать фискальные показатели сейчас, но в дальнейшем будет ослаблять производственный потенциал, необходимый для поддержания этих результатов. Министр предложил правительству новую восьмипунктовую рамочную программу фискальной стабилизации, совместимой с ростом и развитием.

Расходы на развитие

Согласно приведенным в меморандуме данным, в 2018 году федеральные расходы на развитие составляли 2,6% ВВП Пакистана, а в текущем финансовом году этот показатель сократился до 0,8% ВВП. Икбал заявил, что в периоды фискального давления федеральная программа развития становится самой простой статьей для отсрочки или сокращения расходов.

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Он также подчеркнул, что соотношение налоговых поступлений к ВВП в Пакистане ниже, чем во многих схожих экономиках. По мнению министра, нехватка налоговых поступлений и потери при их сборе фактически компенсируются сокращением инвестиций в инфраструктуру, образование, технологии, водную безопасность и производительность.

Ориентир на 2029 год

Икбал призвал министерства финансов и планирования совместно определить, к каким темпам роста страна движется к 2029 году, какими они должны быть и какие изменения нужны для устранения разрыва. Он предложил поручить Министерству финансов подготовить для премьер-министра и кабинета среднесрочный сценарий развития экономики до финансового года 2028–2029, а не ограничивать планирование следующим пересмотром программы МВФ или годовым бюджетом.

Согласно официальным показателям, на которые сослался министр, в прошлом финансовом году экономика Пакистана выросла на 3,7%, безработица достигла 21-летнего максимума — 7,1% рабочей силы, а экспорт сократился почти на 6%. Объем инвестиций остался на уровне 14,4%, а прямые иностранные инвестиции уменьшились на 34% — до 1,6 млрд долларов.

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