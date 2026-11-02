Министр здравоохранения Латвии Хосамс Абу Мери объявил о решении выйти из партии «Единство» после 16 лет членства. «Единство» входит в более широкое политическое объединение «Новое Единство». Об этом сообщает LSM English со ссылкой на публикацию политика в Facebook.

Решение после выборов

Абу Мери заявил, что решение покинуть партию не было для него простым, однако он принял его после тщательного обдумывания. Он поблагодарил людей, с которыми работал, за опыт и сотрудничество, а также подчеркнул важность оставаться честным со своими убеждениями.

По мнению министра, после неудачных результатов недавних парламентских выборов «Единству» необходимы перезапуск, новая энергия и новые люди. Абу Мери также отметил, что сейчас не может дать партии то, что ей необходимо на этом этапе перемен.

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Политическая карьера Абу Мери

Хосамс Абу Мери, уроженец Ливана и гастроэнтеролог, возглавил Министерство здравоохранения 15 сентября 2023 года в правительстве Эвики Силини. После ее отставки он сохранил должность в правительстве Андриса Кулбергса, утвержденном Сеймом 28 мая 2026 года.

С 2019 года Абу Мери был председателем правления «Единства». Ранее он был депутатом Сейма 12-го и 14-го созывов. Представитель «Нового Единства» Эдмундс Юревичс сказал агентству LETA, что сейчас нет признаков возможного ухода других заметных членов политической силы. По его словам, Абу Мери ранее публично говорил о намерении сократить участие в активной политике и не продолжать активную партийную работу.

Первое заседание Сейма 15-го созыва, во время которого новоизбранные депутаты принесут присягу, запланировано на 3 ноября.

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