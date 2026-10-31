Эстония рассматривает возможность предоставить пограничникам дополнительные полномочия для остановки нарушителей границы. Об этом после встречи с министром внутренних дел Латвии заявил глава МВД Эстонии Игор Таро, сообщает ERR News.

Обсуждение на границе

Встреча министров состоялась на пограничной заставе Пиуза в Эстонии. Во время пресс-конференции стороны заявили о необходимости найти способы противодействовать, по их словам, организации белорусскими властями незаконной миграции в страны Балтии.

Таро отметил, что зимой давление на границе, как ожидается, уменьшится, однако следующей весной может вновь усилиться. Одним из возможных вариантов он назвал временное закрытие всеми странами пунктов пропуска на границе с Беларусью. Министр сослался на опыт Польши, где, по его словам, такой шаг сработал.

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Проверка правовых норм

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил, что Латвия изменила законодательство, чтобы пограничники могли эффективнее реагировать как на незаконное пересечение границы, так и на повреждение инфраструктуры. По его словам, латвийским пограничникам предоставили больше возможностей применять оружие против людей, незаконно пересекающих границу или пытающихся совершать действия против технологической инфраструктуры.

Таро заявил, что эстонские пограничники также должны быть уверены в праве использовать все средства для прекращения враждебной деятельности в приграничной зоне, в том числе оружие и смертоносную силу. Он добавил, что власти сейчас проверяют действующую правовую базу, пределы ее толкования и необходимость возможных изменений.

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