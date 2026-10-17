Министр обороны Италии назвал ошибкой возможное ограничение США военной помощи Украине

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто назвал «абсолютной ошибкой» решение США ограничить Украине доступ к спутниковым системам и разведывательной информации, необходимым для отражения российских атак.



По его словам, любой подобный шаг администрации президента США Дональда Трампа «абсолютно бессмыслен» и рискует затянуть войну, вместо того чтобы приблизить мир.

«Мир наступит, когда Путин убедится, что ситуация зашла в тупик и он не может продвигаться дальше. Если Путин увидит слабость со стороны Украины — а лишение Украины ресурсов со стороны США создаст такую слабость, — он поверит, что может победить. Поэтому он будет продолжать войну. Я считаю, что это абсолютно неправильно», — об этом Крозетто сказал в интервью BBC.

Говоря о российской агрессии против Украины, министр заявил, что считает её проявлением зла.

«Когда одно государство пересекает границу другого с танками, бомбит больницы и школы, убивает мирных жителей и наносит удары по электростанциям, причем делает это уже четыре года, я могу охарактеризовать это только как зло», — подчеркнул министр.

Крозетто заверил, что Италия будет продолжать оказывать военную поддержку Украине, пока нынешнее правительство находится у власти. В то же время он предупредил, что добиться одобрения парламентом дальнейших поставок вооружения будет сложнее по мере приближения выборов, которые должны состояться не позднее конца 2027 года.

При этом министр обороны Италии обвинил Москву в активной дезинформационной кампании, направленной, по его словам, против отдельных итальянских политиков и на распространение нарративов, призванных изменить политическое отношение к России внутри Италии.

Напомним, что ранее Гвидо Кроцетто назвал безосновательной публикацию испанского издания El Mundo о якобы предупреждении ЦРУ относительно возможных атак РФ с помощью кораблей и дронов на Испанию, Францию и Италию.

Издание написало, что Россия готовится к возможным атакам на страны Южной Европы с применением беспилотников «Гербера», которые могут запускаться с судов теневого флота в Средиземном море. Об этих планах стало известно Центральному разведывательному управлению США, после чего оно проинформировало правительства европейских стран.