Министр обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо заявил, что все более активное использование беспилотников наркокартелями вызывает обеспокоенность по всей стране. По его словам, с прошлого года власти закупают стационарные и мобильные системы противодействия дронам, развернутые, в частности, вдоль всей границы, а также проводят операции в координации с США.

Изъятия в штате Синалоа

Как сообщает Anadolu Agency, 4 и 11 октября мексиканские военные заявили об изъятии 15 дронов с управлением по оптоволокну в северо-западном штате Синалоа. По данным агентства, эта технология широко применяется в войне России против Украины.

Синалоа является центром противостояния между двумя группировками, образовавшимися после раскола картеля Синалоа и соперничающими за контроль над территориями. Тревилья Трехо отметил, что власти пока не установили, какие именно преступные группы используют эту технологию. В то же время, по его словам, ее применяют не только на севере страны.

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Атаки модифицированными дронами

В августе жители небольшой общины Лос-Баядос в штате Герреро были вынуждены покинуть свои дома из-за атак беспилотников, которые, по данным агентства, совершили преступные группировки.

Тревилья Трехо заявил, что, по мнению властей, преступные группы широко используют коммерческие дроны, которые впоследствии модифицируют для нападений на соперников, а во многих случаях — и на представителей власти. Он добавил, что такие беспилотники не являются высокотехнологичными. Заявление чиновника прозвучало после сообщений о том, что члены мексиканских картелей воюют в Украине в качестве наемников, чтобы научиться тактике применения дронов.

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