В Польше Познань и Вроцлав назвали серьезными кандидатами для возможного размещения постоянной базы войск США. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Решение относительно американского военного присутствия в Европе может быть принято на рубеже декабря и января, сообщает RMF24.

По словам Косиняка-Камыша, речь идет о западной части страны. Среди возможных локаций также рассматривают Повидз в Великопольском воеводстве, где американские военные уже имеют инфраструктуру. Окончательное решение о создании постоянной базы и выборе места должна принять американская сторона, исходя из собственной стратегии и оперативных потребностей.

Аргументы Познани и Нижней Силезии

Преимуществами района Познани называют полигон в Бедруско, 31-ю базу тактической авиации Познань-Кшесины и расположенный в городе Camp Kościuszko — передовое командование V корпуса сухопутных войск США. Президент Познани Яцек Яськовяк заявил, что потенциальная база должна размещаться не более чем в 30 минутах от крупного города. Он также допускал строительство объекта к северу от Познани, в гмине Оборники.

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Маршалок Нижнесилезского воеводства Павел Ганчаж продвигает вариант с Олесницей возле Вроцлава. Он сообщил о переговорах по поводу локации и указал на большую площадь участка, транспортную инфраструктуру, близость аэропорта, а также медицинские и академические возможности Вроцлава. RMF24 пишет, что американцы хотят построить инфраструктуру, рассчитанную примерно на 5 тысяч военнослужащих.

Повидз, Лешно и Быдгощ

В Повидзе действует американский логистико-технический комплекс при 33-й базе транспортной авиации, а военные США находятся там на ротационной основе с 2017 года. Глава гмины Повидз Якуб Гвит подчеркнул, что возможное расширение военной инфраструктуры не должно привести к ликвидации значительных зеленых территорий.

Президент Лешно Гжегож Русецкий также предложил свой город для базы Министерству национальной обороны Польши. Среди аргументов он назвал аэродром, прилегающий полигон и земельные участки, часть которых город готов передать бесплатно. В то же время заместитель министра обороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что не ожидает выбора Быдгоща, хотя там действуют структуры НАТО, в том числе Объединенный учебный центр сил НАТО.

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