Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с заместителем министра обороны США Элбриджем Колби в Брюсселе, Бельгия, заявил о «зеленом свете» со стороны Пентагона для создания постоянной базы сухопутных войск США в Польше. Об этом сообщает RMF24.

Пересмотр присутствия США в Европе

По словам Косиняка-Камыша, Колби сообщил польской делегации, что пересмотр американского военного присутствия в Европе почти завершен. Информацию о завершении этой процедуры и сам пересмотр должны передать в Белый дом в начале декабря.

Глава польского Минобороны выразил уверенность, что решение о постоянной базе не изменится на президентском уровне США и будет подтверждено. Он также заявил, что Польша ожидает только положительных или очень положительных решений по итогам пересмотра.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления Трампа и переговоры в Вашингтоне

В сентябре президент США Дональд Трамп заявлял о значительном прогрессе в создании базы американских сухопутных сил в Польше. Тогда он сказал, что вскоре может быть объявлено место ее расположения.

Пересмотр военного присутствия США в Европе продолжается шесть месяцев и должен завершиться до конца года. По данным RMF24, его решения в наибольшей степени могут касаться американских сил в Германии, Италии и Испании, а часть военнослужащих могут перебросить на восточный фланг НАТО.

На прошлой неделе Косиняк-Камыш, Магдалена Собковяк-Чарнецкая и заместитель министра обороны Польши Павел Залевский посетили Вашингтон и встретились с главой Пентагона Питом Хегсетом. Постоянное присутствие американских военных в Польше было одной из тем этих переговоров.

Читай нас в