Министр здравоохранения ЮАР Аарон Моцоаледи назначил команду из трёх человек, которая должна помочь преодолеть управленческий кризис в Национальной службе лабораторий здравоохранения (NHLS). Учреждение не представило парламенту годовой отчёт за 2025/26 финансовый год в установленный срок, сообщает TimesLIVE.

В группу вошли бывший председатель совета NHLS Эрик Бух, комиссар по вопросам компенсаций Барри Кистнасами и заместитель генерального директора департамента здравоохранения по вопросам регулирования и соблюдения требований Анбан Пиллей. Моцоаледи заявил парламентскому комитету по вопросам здравоохранения, что NHLS имеет «очень серьёзные проблемы с управлением», требующие срочного вмешательства.

Ухудшение результатов аудита

За последние годы результаты аудита NHLS ухудшились: в 2022/23 финансовом году служба получила аудиторское заключение без оговорок, в следующем году — заключение с оговорками, а в 2024/25 году — отказ от выражения аудиторского мнения. Такой результат означает, что записи учреждения находятся в настолько ненадлежащем состоянии, что аудитор не может сформировать мнение.

В этом году NHLS также пропустила установленный законом срок подачи финансовой отчётности за 2025/26 год в офис генерального аудитора и ещё не завершила годовой отчёт. На прошлой неделе парламентский комитет решил не рассматривать презентацию службы по отчёту, поскольку её финансовая отчётность не была проверена аудитом.

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Долги провинций и работа лабораторий

Представитель NHLS заявил, что учреждение рассчитывает завершить годовой отчёт за 2025/26 год к ноябрю. По его словам, ухудшение результатов связано с давними слабостями внутреннего контроля, а часть необходимых изменений требует многолетней институциональной реформы.

Он отметил, что аудиторские замечания касаются главным образом финансового управления и управления цепочкой поставок, а не научной точности лабораторных тестов. NHLS ежегодно проводит более 140 млн анализов.

Национальное казначейство сообщило парламенту, что в июне долг провинциальных департаментов здравоохранения перед NHLS составлял 10,6 млрд рандов против 7,8 млрд рандов в конце 2023/24 финансового года. Наибольшие суммы задолжали провинция Гаутенг — 3,5 млрд рандов, Квазулу-Натал — 1,2 млрд рандов и Восточно-Капская провинция — 1 млрд рандов.

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