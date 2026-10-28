Министр обороны Кипра Василис Палмас заявил, что греческие истребители F-16 и корабль ВМС Греции теперь имеют постоянное присутствие на Кипре. Он сказал об этом в Салониках, где находился на мероприятиях по случаю годовщины 28 октября 1940 года, сообщает Cyprus Mail.

Палмас назвал оборонное сотрудничество Афин и Никосии переходом «от лозунгов к политическим действиям». По его словам, взаимодействие двух государств является отличным как на политическом, так и на военном уровне. Он также обратил внимание на участие кипрских коммандос в военном параде ко Дню Охи, назвав это символом тесных связей между вооруженными силами Кипра и Греции.

Изменение позиции по вопросу размещения

В июне Палмас говорил, что присутствие F-16 и греческого фрегата «Элли» на острове является временным и связано с усилением региональной напряженности. Тогда он заявлял, что вопрос продления миссии или постоянного размещения греческих военных средств не обсуждался.

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Последним публично названным кораблем ВМС Греции, развернутым на Кипре, является фрегат «Никифорос Фокас» F-466. В июле он заменил «Элли», которая находилась на острове почти 100 дней. Непрерывное присутствие греческих военно-морских сил у Кипра началось в марте: сначала туда направили фрегаты «Кимон» и «Псара», позднее — «Элли» и «Никифорос Фокас».

Закупки в Израиле

Во время встречи с министром обороны Греции Никосом Дендиасом Палмас также обсудил двустороннее оборонное сотрудничество и международную ситуацию в сфере безопасности. Отдельно он подтвердил подписание 26 октября контракта на приобретение в Израиле патрульного корабля для действий в открытом море.

Судно должна построить Israel Shipyards, а Rafael Advanced Defence Systems поставит для него морские системы. Также планируется модернизация систем имеющегося патрульного корабля «Иоаннидес». По данным израильских СМИ, стоимость сделки составляет около 150 млн евро. Правительство Кипра предусмотрело более 1,28 млрд евро на укрепление обороны в 2027–2029 годах.

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