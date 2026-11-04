Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте ушёл в отставку после железнодорожной аварии, произошедшей на прошлой неделе и унёсшей жизни 69 человек. Он также заявил, что снимает свою кандидатуру с досрочных парламентских выборов, запланированных на 29 ноября.

О решении министра сообщает The Guardian. Пуэнте объявил об отставке в конце продолжительных парламентских слушаний, хотя ранее несколько раз отвергал возможность покинуть должность. До этого он заявлял, что правительство будет работать над восстановлением доверия граждан к высокоскоростной железной дороге.

Столкновение возле Урды

Авария произошла возле деревни Урда, примерно в 130 км к югу от Мадрида. Поезд государственной компании Renfe врезался в неподвижный поезд частного оператора Iryo. По данным издания, сбой автоматической системы безопасности остановил движение на 63-километровом участке пути, однако диспетчерский центр разрешил поезду Renfe продолжить движение.

Правая оппозиция требовала отставки Пуэнте, а профсоюзы критиковали его за то, что он, по их мнению, возложил всю вину за катастрофу на одного сотрудника диспетчерского центра.

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Меры после катастрофы

Перед объявлением об отставке министр представил ряд мер безопасности. В частности, власти планируют создать программное обеспечение для диспетчерских центров, которое будет автоматически подавать предупреждения и помогать выявлять аномалии движения. Также предусматривается внедрение ИИ-агента для надзора за системой и снижения вероятности человеческой ошибки.

Если диспетчер примет решение во время отключения автоматической системы безопасности, его должен подтвердить второй оператор. Пуэнте также сообщил о пакете помощи в размере 30 млн евро для семей погибших и десятков пострадавших. Отдельно он анонсировал пересмотр условий труда диспетчеров, в частности перерывов и контроля усталости.

В январе другая авария на ключевой линии между Мадридом и Севильей в Андалусии унесла жизни 46 человек.

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