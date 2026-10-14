Министр сельского хозяйства Японии Кадзуо Яна вечером 14 октября объявил о своей отставке. Это произошло на фоне ряда скандалов, которые создали политические проблемы для правительства премьер-министра Санаэ Такаити, сообщает The Japan Times.

Обвинения, связанные с избирательной кампанией

Яну критиковали из-за подозрений в возможном нарушении закона о выборах на государственные должности. Речь шла о бесплатных автобусах для его сторонников во время мероприятия в начале избирательной кампании в январе — перед выборами в нижнюю палату парламента в феврале.

Изначально министр заявлял, что его сотрудники заранее обращались в избирательную комиссию префектуры Тотиги и получили подтверждение отсутствия правовых проблем. На следующий день он изменил объяснение: по его словам, после повторного разговора с секретарем выяснилось, что запрос мог касаться не законности автобусов, а порядка отражения расходов в отчете о политических финансах. Яна также сказал, что запись ответа комиссии не сохранилась.

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Давление в парламенте

Министр также извинился за заявления, сделанные в мае перед сторонниками, и отозвал их. Тогда он говорил о возможном сокращении дорожных бюджетов для двух городов в префектуре Тотиги, мэры которых не поддержали его на февральских выборах.

Оппозиционные партии в верхней палате парламента, где у них большинство, договорились внести вотум порицания министру. Такой шаг не является юридически обязательным, однако мог бы осложнить правительству продвижение законопроектов. Среди них — инициатива снизить налог на потребление продуктов питания с 8% до 1% на два года, начиная со следующего апреля. Крупные оппозиционные партии выступают против этого законопроекта.

Бывший премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что Яна как глава аграрного ведомства должен надлежащим образом выполнять свои обязанности. Бывший министр транспорта Сэйдзи Маэхара, представляющий Japan Innovation Party — партнера Либерально-демократической партии в правительственной коалиции, — сказал, что Яна должен уйти не только с министерского поста, но и сложить депутатский мандат.

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