Министр торговли Турции Омер Болат во вторник отправится в Брюссель, Бельгия, на переговоры с представителями Европейского Союза по вопросам экономических и торговых договоренностей. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Диалог о таможенном союзе

В столице Бельгии состоится третье заседание Торгового диалога высокого уровня Турция—ЕС. Его сопредседателями будут Болат и еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович.

Стороны планируют обсудить споры, касающиеся Таможенного союза Турции и ЕС, зеленый и цифровой переход, а также проект Акта ЕС об ускорении развития промышленности. В повестку дня также включены государственные закупки, цифровая торговля и инструменты торговой защиты.

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Инвестиции и промышленная политика

Болат и Шефчович также будут сопредседателями круглого стола бизнеса Турции и ЕС. Участники рассмотрят вызовы в операционной деятельности и трансграничной электронной коммерции, а также шаги по повышению предсказуемости инвестиций.

Министр примет участие в бизнес-саммите Турция—ЕС, где будут обсуждаться возможности сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, безопасности, промышленной политике и укреплении экономической устойчивости. Также запланирован турецко-бельгийский круглый стол высокого уровня по развитию сотрудничества и новым инвестиционным возможностям после майской экономической миссии Бельгии в Турцию во главе с королевой Матильдой.

Отдельная сессия с участием Ассоциации автомобильных экспортеров и Европейского центра реформ будет посвящена регуляторному влиянию проекта Акта об ускорении развития промышленности. Болат также встретится со старшим исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по вопросам чистого, справедливого и конкурентоспособного перехода Терезой Риберой, чтобы обсудить конкурентоспособность ЕС и новую промышленную политику, влияющую на экономическую интеграцию Турции и ЕС. Во время встреч с депутатами Европарламента главной темой станет этот законопроект.

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