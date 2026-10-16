Переговоры США и Мексики по торговому соглашению осложнились из-за позиции министра торговли США Говарда Латника, который возражает против значительного снижения пошлин на мексиканские автомобили, сталь и алюминий. Об этом Anadolu Agency сообщает со ссылкой на The Wall Street Journal, которая цитирует источники, осведомленные о переговорах.

Разногласия по пошлинам

По данным газеты, стороны были близки к договоренности о снижении американских тарифов на эти товары в обмен на уступки со стороны Мексики. Такое соглашение могло открыть путь к более широким переговорам по обновлению Соглашения между США, Мексикой и Канадой — USMCA.

Мексиканские чиновники и руководители многих компаний ранее выражали оптимизм относительно скорого достижения договоренности. В то же время в последние дни продвижение переговоров замедлилось из-за споров вокруг тарифов, которые администрирует Министерство торговли США.

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Пошлины на автомобили и металлы

По информации собеседников The Wall Street Journal, Латник не поддержал существенное сокращение 25-процентной пошлины США на автомобили из Мексики и 50-процентных тарифов на сталь и алюминий. Он также возражал против снижения пошлин на производную продукцию — готовые изделия из стали и алюминия.

Американские производители алюминия выражали обеспокоенность тем, что смягчение тарифов может навредить производителям в США и привести к потере рабочих мест. Пошлины на автомобили и металлы были введены из соображений национальной безопасности и находятся в ведении Министерства торговли США.

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