В Польше президент Кароль Навроцкий по представлению премьер-министра Дональда Туска назначил министра финансов и экономики Анджея Доманьского вице-премьером. Как сообщает RMF24, Доманьский стал четвертым вице-премьером в правительстве Туска.

Назначение по представлению премьера

Глава Канцелярии президента Польши Павел Шефернакер перед церемонией назвал кадровые изменения технической процедурой. Он также заявил, что президент не назначил бы Доманьского на эту должность, если бы решение зависело только от него. По словам Шефернакера, ответственность за номинацию несет премьер-министр, который обратился к президенту с представлением об изменении состава Совета министров.

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Изменение в министерстве фондов

Навроцкий также назначил Агнешку Бартоль министром фондов и региональной политики. Она сменила на должности Катажину Пельчиньскую-Наленч, которую президент одновременно освободил от должности.

В октябре Туск объявил о намерении предложить кандидатуру Бартоль, которая до этого была постоянным представителем Польши при Европейском союзе. Это произошло после того, как Пельчиньская-Наленч сообщила о своем выходе из правительства.

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