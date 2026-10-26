В Люксембурге министры сельского хозяйства и рыболовства государств ЕС согласовали квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2027 год. Страны-члены не поддержали предложенное Еврокомиссией существенное сокращение лимитов прилова западной и восточной трески, а также западной сельди. Таким образом, квоты для этих запасов останутся на уровне текущего года, сообщает RMF24.

Предложение Еврокомиссии не поддержали

Еврокомиссия предлагала сократить допустимые объемы случайного вылова западной трески на 88%, восточной трески — на 51%, а западной сельди — на 45%. Польша выступала против этих предложений.

Коммерческий вылов западной и восточной трески, а также западной сельди в Балтийском море запрещен уже несколько лет из-за плохого состояния этих запасов. Установленные квоты касаются только неизбежного прилова — случайного попадания рыбы в улов при промысле других видов.

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Рост квот на центральную сельдь и шпрота

В то же время в 2027 году допустимый вылов центральной сельди увеличится на 71% по сравнению с текущим годом. Еврокомиссия предлагала увеличить эту квоту на 49%. Лимит вылова шпрота повысят на 44% — в соответствии с предложением Еврокомиссии.

В этом году общая квота прилова западной трески составляет 266 тонн, из которых Польше выделена 31 тонна. Для восточной трески общий лимит установлен на уровне 430 тонн, доля Польши составляет 113 тонн. Лимит неизбежного прилова западной сельди составляет 788 тонн, из них 103 тонны приходятся на Польшу.

По просьбе Варшавы также сохранят исключение, позволяющее малым рыболовным судам вылавливать западную сельдь. Министры также поддержали предложение Еврокомиссии сохранить запрет на любительский вылов трески на всей части Балтийского моря, охваченной этими правилами. Ограничение должно способствовать восстановлению популяций западной и восточной трески.

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