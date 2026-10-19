Министерство юстиции США предъявило уголовные обвинения 28 владельцам грин-карт в Калифорнии, которых подозревают в мошеннической регистрации для голосования и незаконном голосовании. Речь идет о законных постоянных жителях США, имеющих право проживать в стране, но не являющихся гражданами и не имеющих права участвовать в выборах, сообщает The Guardian.

По данным Министерства юстиции, 21 из 28 обвиняемых незаконно проголосовал. Одиннадцать человек уже были взяты под стражу, аресты продолжались. Среди предъявленных обвинений — ложные заявления в анкетах на натурализацию и мошенническая регистрация для голосования. За такие преступления может грозить до пяти лет лишения свободы.

Иск против Калифорнии

Аресты произошли через несколько дней после того, как Минюст подал иск против Калифорнии, требуя заблокировать подсчет части бюллетеней на промежуточных выборах в ноябре. Федеральное ведомство передало избирательным должностным лицам округа Лос-Анджелес список людей, которых считает вероятными негражданами США, зарегистрированными для голосования.

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В иске Минюст заявил, что направил чиновникам Калифорнии список из более чем 20 тысяч человек, которых федеральное правительство считает вероятными негражданами и которым по почте были отправлены бюллетени. Исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора США Трент Маккоттер признал, что в списке могут быть граждане США. По его словам, 20 тысяч — это лица, в отношении которых правительство имеет наибольшую уверенность, тогда как предыдущая оценка в 190 тысяч включала менее проверенные записи.

Реакция властей штата

Госсекретарь Калифорнии Ширли Вебер назвала требования федерального ведомства «возмутительными». Она заявила, что Министерство внутренней безопасности США в июле первоначально сообщило о более чем 190 тысячах зарегистрированных избирателей, которые могли не быть гражданами, а затем снизило оценку до 20 тысяч, не раскрыв данные и методологию.

Вебер также заявила, что подход, при котором тысячи людей из списка Минюста будут считаться не имеющими права голосовать до подтверждения их статуса, противоречил бы федеральному законодательству. Согласно официальным данным штата, в Калифорнии зарегистрированы 23,1 млн избирателей. Минюст США сообщил, что в последние недели федеральные прокуроры предъявили обвинения в общей сложности 112 людям в 20 штатах из-за предполагаемых нарушений правил регистрации и незаконного голосования.

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